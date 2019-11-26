В Киевской области на железной дороге погиб военнослужащий, который направлялся в зону проведения ООС.

Погибшим оказался 32-летний военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады. Его нашли возле станции Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Старшего солдата забрала скорая помощь в Белоцерковский военный госпиталь.

Он находился в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга II степени, переломом основания черепа, закрытым переломом костей левой голени, а затем впал в кому II степени.

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От полученных травм военный умер в Главном военном клиническом центре ВСУ.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Запорожье поезд сбил насмерть трех человек.

Источник: Военная прокуратура