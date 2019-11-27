Член общественного совета при Киевской городской государственной администрации и его сообщник требовали деньги у коммерческого предприятия якобы за содействие в получении земельного участка под парковку.
За вознаграждение в $10 тыс. столичный чиновник пообещал бизнесмену содействие через своих коллег в КГГА в получении разрешительных документов на размещение парковки в Святошинском районе.
Однако в действительности чиновник не имел такой возможности и намерения оказать содействие в решении этого вопроса.
Члена общественного совета КГГА вместе с сообщником задержали после получения второй части взятки в размере $9 тыс.
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Возбуждено дело по нескольким статьям УКУ: ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч. 3 ст. 190 (мошенничество). Подозреваемым грозит лишение свободы до восьми лет с конфискацией имущества.
Напомним, 12 ноября НАБУ задержало по подозрению в получении неправомерной выгоды участников преступной группы, среди которых – сотрудница Офиса президента Украины.