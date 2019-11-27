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Факты / Происшествия

На Полтавщине мужчина устроил резню в доме подруги своей возлюбленной

В Полтавской области 34-летний мужчина устроил резню в доме подруги своей возлюбленной, куда она убежала после ссоры.

Ніж

Неадекват искал возлюбленную в доме ее подруги, куда она сбежала после ссоры, и начал резать всех, кто попадался на пути.

Мужчина на пороге вонзил нож хозяину в грудь, а затем ударил еще раз. Тот упал в коридоре и больше не встал.

Следующей жертвой стала хозяйка – она ​​тоже получила удар ножом, но удержалась на ногах и начала кричать.

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К счастью, соседка услышала крики из дома и мольбы о помощи.

Нападающий не убежал – не выпуская ножа из рук, бросился спасать своих жертв и сам вызвал скорую.

Его задержали, инкриминируют покушение на два убийства. За это грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сама виновница резни не пострадала, потому что скрывалась внутри дома, когда ее любимый резал хозяев.

За жизнь супругов до сих пор борются врачи.

Недавно в Черниговской области отец нанес 5-летнему сыну несколько ножевых ранений, а затем пытался убить себя.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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