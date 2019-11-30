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Факты / Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Полиция разыскивает Volkswagen универсал темного цвета, на котором двое грабителей скрылись после ограбления Ощадбанка.

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

В Днепровском районе Киева в ночь на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали отделение Ощадбанка с целью похищения  денег из банкомата.

Двое грабителей, получив желаемое, скрылись на автомобиле Volkswagen универсал темного цвета.

Для поимки преступников полиция объявила план перехват.

На снимках с места происшествия видно, что в результате взрыва стеклянная витрина банка вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. Люди при этом не пострадали.

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка / 3 фотографии

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Также на фотографиях видны купюры, которые разбросало взрывной волной.

На месте инцидента работали следователи и взрыво-техники.

Напомним, в июле в Харьковской и Днепропетровской областях грабители взорвали два банкомата.

Источник: ДТП.kiev.ua

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