Правоохранители задержали лиц, подозреваемых в подрыве и ограблении одного из отделений Ощадбанка в Киеве.

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что на установление лиц, которые взорвали и ограбили одно из отделений Ощадбанка, правоохранителям понадобилось меньше суток.

По его словам, подозреваемых в совершении преступления задержали несколько часов назад.

Правоохранители также изъяли у них все необходимые доказательства.

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– Несомненно, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управления полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности Ощадбанка, – написал Пышный в Facebook.

Сейчас более подробной информации о подозреваемых по делу о подрыве и ограбления Ощадбанка нет.

Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве взорвали отделение Ощадбанка и похитили деньги из банкомата.

Вскоре после этого правоохранители объявили план Перехват. Полиция искала автомобиль Volkswagen универсал темного цвета, который был на месте происшествия.

Источник: Андрей Пышный

Фото: Dtp.kiev.ua