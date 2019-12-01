Правоохранители задержали лиц, подозреваемых в подрыве и ограблении одного из отделений Ощадбанка в Киеве.
Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный сообщил, что на установление лиц, которые взорвали и ограбили одно из отделений Ощадбанка, правоохранителям понадобилось меньше суток.
По его словам, подозреваемых в совершении преступления задержали несколько часов назад.
Правоохранители также изъяли у них все необходимые доказательства.
Читайте: Взрыв в Харькове полностью разрушил гараж, трое погибших
– Несомненно, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управления полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности Ощадбанка, – написал Пышный в Facebook.
Сейчас более подробной информации о подозреваемых по делу о подрыве и ограбления Ощадбанка нет.
Напомним, в ночь на 30 ноября в Киеве взорвали отделение Ощадбанка и похитили деньги из банкомата.
Вскоре после этого правоохранители объявили план Перехват. Полиция искала автомобиль Volkswagen универсал темного цвета, который был на месте происшествия.
Источник: Андрей Пышный
Фото: Dtp.kiev.ua