В ресторане Баку в Киеве произошла массовая драка, которая переросла в стрельбу. Полиция ввела план Перехват для поиска участников происшествия.

В Киеве на улице Антоновича, 88, где находится ресторан Баку, произошел конфликт между посетителями.

Очень быстро он перерос в массовую драку. Ее участники также использовали травматические пистолеты, из которых выпустили около 10 патронов.

Полиция ввела в действие план Перехват для поиска злоумышленников.

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В результате происшествия пострадал один человек. Ему нанесли множественные телесные повреждения, медики оказали помощь на месте.







Стрельба в ресторане в центре Киева – первые фото / 2 фотографии

Пострадавший мужчина рассказал, что пришел в ресторан на встречу с лицами кавказской национальности, которых было приблизительно пять человек, чтобы обсудить возврат купленного автомобиля.

Он добавил, что также был не один. За соседним столом сидели его друзья.

Причины конфликта выясняются. На месте происшествия работают сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативные группы и медики.

Факты ICTV также писали о том, что 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в результате чего погиб трехлетний ребенок.

Источник: Информатор

Фото: Информатор