В ночь с 30 ноября на 1 декабря женщина пыталась убить своего ребенка в одной из больниц Одессы.

33-летняя женщина находилась со своим пятимесячным сыном в одной из больниц Одессы. Ночью ребенок начал громко плакать, и мать попыталась “успокоить” его, накрыв подушкой.

О ситуации сообщила соседка по палате, которая увидела это и забила тревогу.

Женщину задержали по подозрению в покушении на убийство собственного ребенка и доставили в полицию. К слову, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Женщина купила водку в ближайшем магазине и, вернувшись с в палату, начала ее распивать. В этот момент проснулся ребенок и начал плакать. Чтобы он не мешал, мать взяла подушку и положила на лицо сыну.

Матери ребенка объявили о подозрении по ч. 2 ст. 15 и п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание статьи – пожизненное лишение свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 22 ноября в Одессе годовалая девочка отравилась метадоном, ее госпитализировали в больницу в бессознательном состоянии. Мать ребенка до последнего отказывалась говорить врачам, чем именно отравилась ее дочь.