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Факты / Происшествия

В Харькове у входа в магазин меха повесили труп овцы (18+)

В центре Харькова возле входа в магазин по продаже меха обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом.

У Харкові біля входу до магазину хутра повісили труп вівці

Выпотрошенную овцу возле магазина на улице Маяковского в Харькове нашли около 7.30.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства и личности злоумышленников.

В сети много ужасных фото. Детям до 18 лет не стоит на это смотреть!

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Кто это мог сделать, трудно представить, зоозащитники вряд ли способны на такое зверство.

К слову, итальянский дом моды Prada SpA отказался от использования натурального меха в своих коллекциях.

Источник: Нацполиция

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