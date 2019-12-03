В центре Харькова возле входа в магазин по продаже меха обнаружили повешенную тушу овцы с распоротым животом.

Выпотрошенную овцу возле магазина на улице Маяковского в Харькове нашли около 7.30.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, они устанавливают обстоятельства и личности злоумышленников.

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В Харькова у дверей бутика повесили выпотрошенный труп овцы https://t.co/YEaCACtDfM pic.twitter.com/vAt9dift9G — MyKharkov.info (@mykharkov_info) December 3, 2019

Кто это мог сделать, трудно представить, зоозащитники вряд ли способны на такое зверство.

К слову, итальянский дом моды Prada SpA отказался от использования натурального меха в своих коллекциях.