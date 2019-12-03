В Кировоградской области поезд протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погиб водитель легковушки, пассажира госпитализировали.

На железнодорожном переезде в Кировоградской области произошло ДТП с участием маневрового поезда и легкового автомобиля ВАЗ-2101.

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В результате столкновения водитель 1989 года рождения погиб.

Пассажир получил травмы. Его госпитализировали в хирургическое отделение.

Ранее Факты ICTV писали, что в Одесской области вблизи поселка Александровка водитель Hyundai Sonata врезался в маршрутку с пассажирами. Травмировано, восемь человек.