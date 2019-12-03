В Тернопольской области священник бьет жену, злоупотребляет алкоголем и проигрывает семейный бюджет.

В храме села Викторовка Тернопольской области 40-летний святой отец Владимир служит уже 20 лет.

Семь лет назад он второй раз женился, имеет двоих детей – сына и дочь. Но жена священника Марьяна Коротницкая признается, что никогда не думала, что ее брак окажется настоящим адом.

Со временем она поняла, что муж страдает игроманией и еще и имеет много кредитов. Женщина даже пыталась помочь ему и занимала деньги, чтобы отдать его долги.

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Марьяна Коротницкая также рассказала, что муж-священник бил ее беременную.

– Он выбил рукой окно, бросил меня на пол, начал бить. Я в то время была беременна второй раз. У меня, конечно, произошел выкидыш. Но тогда все стены были в крови, все соседи это видели.

Защищать маму пытался 6-летний Миша, но отец забирал у него телефон, чтобы тот не звонил в полицию. Мальчик признается, что боится отца.

В полиции сообщают, что о домашнем насилии в этой семье им известно. В течение последних нескольких лет они приезжали на вызовы жены.

В Тернопольской епархии обещают детально разобраться в ситуации, но только после решения суда.

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