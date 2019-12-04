Вероятной причиной пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса могла стать проводка.

Пожар в Одесском колледже, который является памятником архитектуры, начался около 10.00 4 декабря.

По неофициальной информации, причиной возгорания стала проводка, которую не меняли еще с 1966 года.

Возгорание произошло в офисном помещении.

Читайте: Стали известны имена пострадавших при пожаре в Одессе (СПИСОК)

Напомним, пожар начался на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

С колледжа эвакуировали более 40 человек. Ликвидация пожара продолжается.

В ГСЧС сообщили, что в результате пожара пострадали 14 человек, в том числе шестеро пожарных.

Факты ICTV следят за последними новостями пожара в Одессе онлайн.