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Факты / Происшествия

В Харькове Mercedes влетел в маршрутку, есть пострадавший

В Харькове в результате ДТП между автомобилем и маршруткой пострадал один человек.

В Харькове Mercedes влетел в маршрутку, есть пострадавший

В Харькове легковой автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом Ivan вечером 3 декабря. На момент столкновения автобус стоял.

В результате ДТП пострадал 56-летний водитель легковушки, его госпитализировали.

39-летний водитель маршрутки травм не получил.

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На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и полиция. Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый учет.

Напомним, возле Черновцов легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась.

Источник: Нацполиция

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