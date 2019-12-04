В Харькове в результате ДТП между автомобилем и маршруткой пострадал один человек.

В Харькове легковой автомобиль Mercedes столкнулся с автобусом Ivan вечером 3 декабря. На момент столкновения автобус стоял.

В результате ДТП пострадал 56-летний водитель легковушки, его госпитализировали.

39-летний водитель маршрутки травм не получил.

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На место аварии прибыли следственно-оперативная группа и полиция. Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый учет.

Напомним, возле Черновцов легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась.