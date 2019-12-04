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Факты / Происшествия

Во Львовской области зафиксировали землетрясение

Во Львовской области ночью зафиксировали землетрясение от 0 до 2 баллов.

Во Львовской области зафиксировали землетрясение

В Украине зафиксировали землетрясение во Львовской области. Подземные толчки дошли до 2 баллов.

3 декабря в 23 ч. 25 мин. 48c. в районе села Станиславчик Бродовского района между Радеховом и Бродами зафиксировано землетрясение.

По данным обработки сети сейсмических станций Отдела сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины, магнитуда по длине записи составляла МD = 2.2, класс К = 8.0

Глубина гипоцентра 5,7 + -1,7.

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По шкале интенсивности MSK-64 – это неощущаемое землетрясение – от 0-2 балла. Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, а сотрясения земли обнаруживаются и регистрируются только сейсмографами.

Напомним, в результате мощного землетрясения в Адриатическом море у побережья Албании, по последним данным, погибли 13 человек, еще 600 травмированы.

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

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