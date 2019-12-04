Погибшей во время пожара в колледже Одессы оказалась 17-летняя девушка.

Ранее в СМИ появилась информация, что в пожаре погибла преподавательница колледжа Анна Бордюк.

По предварительной информации, она находится в больнице в тяжелом состоянии. В мэрии объяснили, что, когда ее мужа пригласили на опознание, он сказал, что это не его жена.

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Кроме того, в пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что пострадали 22 человека, один из которых умер.

В больницах города находятся 13 учеников колледжа.

Напомним, ранее неофициальной причиной пожара в Одессе называли старую проводку.

Но мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что причиной возгорания могли быть проблемы с отоплением.

Фото: Одесская мэрия