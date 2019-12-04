Судебно-медицинская экспертиза опровергла версию о том, что 14-летнего подростка в Прилуках сбил поезд.

Начальник главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти 14-летнего подростка в Прилуках. Смерть парня наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга.

– Что ключевое: на теле погибшего нет повреждений, которые нанесли руками или ногами, или травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли возникнуть во время вертикального прижима поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута, – сказал Цуцкиридзе.

Кроме того, в организме погибшего было обнаружено 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин. Сейчас выясняется, как эти вещества попали в организм ребенка.

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Также судебно-медицинская экспертиза опровергла информацию о том, что под ногтями парня нашли эпителий и ДНК другого человека.

В уголовном производстве назначили еще ряд экспертиз. От родственников погибшего ждут компьютер подростка, который необходим для проведения следственных действий.

Напомним, 1 ноября в городе Прилуки жители выходили на акцию протеста и жгли шины, требуя, чтобы дело об убийстве 14-летнего подростка справедливо расследовали.