Родственники ждут пропавших без вести во время пожара в Одессе под стенами сгоревшего колледжа.

В результате пожара в одесском колледже без вести пропали 14 человек. Двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата.

Читайте: Пожар в Одессе – список пострадавших

Девушка рассказала, что в 10 утра парень звонил маме, прощался и говорил, что умирает. Затем связь с ним оборвалась.

– У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели, – говорит Ксения.







Пожар в Одессе – люди ждут пропавших родственников под колледжем / 2 фотографии

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.