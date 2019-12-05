Родственники ждут пропавших без вести во время пожара в Одессе под стенами сгоревшего колледжа.
В результате пожара в одесском колледже без вести пропали 14 человек. Двоюродная сестра одного из студентов ждет своего брата.
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Девушка рассказала, что в 10 утра парень звонил маме, прощался и говорил, что умирает. Затем связь с ним оборвалась.
– У него была пара по высшей математике. Когда я прибежала, я видела большой состав учителей уже на улице, а детей выводили спасатели, – говорит Ксения.
Пожар в Одессе – люди ждут пропавших родственников под колледжем / 2 фотографии
Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.
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