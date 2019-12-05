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Факты / Происшествия

В Ирпене мужчина подорвался на неизвестном предмете

В Ирпене Киевской области в результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина.

В Ірпені чоловік підірвався на невідомому предметі

Взрыв произошел около 11.00 в одной из девятиэтажек Ирпеня.

Соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями.

Читайте: Взрыв в центре Киева: в подьезде дома вылетели окна, повреждены стены

Следователи установили, что пострадавший пытался разобрать взрывоопасный предмет, в этот момент он сработал.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Ірпені чоловік підівався на невідомому предметі

Недавно в результате взрыва в гараже в Харькове погибли три человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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