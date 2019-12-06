Нашлась пропавшая после пожара в Одессе 18-летняя девушка

Полиция нашла 18-летнюю девушку, об исчезновении которой заявили родственники после пожара в колледже на Троицкой.

Исчезновение девушки не связано с пожаром в колледже на улице Троицкой.

Когда-то эта девушка действительно была студенткой Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, но сейчас она там не учится.

Читайте: Пожар в Одессе: под завалами нашли тело третьей жертвы

На момент пожара она была в другом месте, а на связь с родными не выходила за отсутствия телефона.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого начался поиск пропавших без вести – из-под завалов достали еще двух погибших, поиски 12 продолжаются.