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Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС

У ГСЧС считают, что найти под завалами выживших после пожара в Одессе на Троицкой невозможно.

Нет надежды найти выживших в пожаре в Одессе – ГСЧС

Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий заявил, что выживших после пожара в Одессе не удастся найти под завалами.

Читайте: Пожар в Одессе на Троицкой: двое погибших, 32 пострадавших, 13 ищут

– Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет, – заявил Крицкий.

Напомним, в результате пожара в Одессе в колледже погибла студентка учебного заведения. Спустя сутки в руинах сгоревшего дома Асвадурова нашли тело второй жертвы. 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Фото: odessa.online

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