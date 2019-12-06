У ГСЧС считают, что найти под завалами выживших после пожара в Одессе на Троицкой невозможно.
Замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий заявил, что выживших после пожара в Одессе не удастся найти под завалами.
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– Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет, – заявил Крицкий.
Напомним, в результате пожара в Одессе в колледже погибла студентка учебного заведения. Спустя сутки в руинах сгоревшего дома Асвадурова нашли тело второй жертвы. 13 человек все еще числятся пропавшими без вести.
Фото: odessa.online
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