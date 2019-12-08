Спи спокойно, сынок: идентифицировали еще одну жертву пожара в Одессе

В Одессе узнали еще одну жертву пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В Одессе идентифицировали еще одну жертву пожара в колледже – 16-летнего студента Кирилла Трофимчука.

– Прошу молитв за упокой раба божьего Кирилла. Спи спокойно, сынок. Огонь унес тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно, – сообщила мать погибшего Елена Трофимчук.

По словам матери, тело находится на ДНК-экспертизе.

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Во время пожара 16-летний студент позвонил Елене и сказал, что задыхается и умирает.

Кирилл Трофимчук – второй ребенок, которого мать потеряла за последние несколько лет, старший сын Илья умер от саркомы Юинга также в 16-летнем возрасте.

Напомним, 4 декабря в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе вспыхнул пожар. По данному факту открыто уголовное производство. Число жертв пожара на Троицкой в Одессе выросла до 10. В больнице скончался 42-летний спасатель Сергей Шатохин, также во время пожара погибла сотрудница колледжа Коваль Марина Владимировна.