Из-за компьютерной игры: в Херсоне повесился 10-летний мальчик

В херсонской многоэтажке повесился 10-летний мальчик.

Трагедия произошла в Херсоне вечером 8 декабря. Врачи скорой сообщили в полицию о том, что в квартире многоэтажки покончил жизнь самоубийством через повешение 10-летний мальчик.

Следов насильственной смерти на теле ребенка не нашли. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия.

Семья погибшего на учете в социальных служб не состояла.

Сам мальчик был очень позитивным ребенком, хорошо учился и занимался спортом.

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По словам матери, сын хотел новую компьютерную игру, которую она пообещала купить позже.

Однако мальчик обиделся и ушел в свою комнату, а когда мать через некоторое время зашла туда, сын уже не дышал.

Открыто производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 УКУ – Умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Полиция изучает личные вещи ребенка и устанавливает окончательные причины трагедии.

Летом на Тернопольщине 12-летний мальчик повесился из-за мобильного телефона.