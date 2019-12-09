Под Борисполем водитель Daewoo сбил двух детей и влетел в бетонную опору

В результате ДТП в Бориспольском районе Киевской области пострадали двое детей и женщина.

Возле села Старое Бориспольского района Киевской области легковой автомобиль совершил наезд на двух малолетних детей, после чего врезался в бетонную опору, вследствие чего тяжелые травмы получили оба ребенка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo совершил наезд на мальчика и девочку, которые переходили дорогу. После чего автомобиль занесло на обочину, где произошло столкновение с бетонной опорой.

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14-летнюю девочку и 9-летнего мальчика с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

Также травмы получила женщина-пассажир легковушки, со стороны которой упала бетонная опора.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции.

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