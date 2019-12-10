Приняли за лесбиянку: в Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю девушку

В Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее нестандартного внешнего вида.

В Санкт-Петербурге (Россия) компания девушек около 22.00 9 декабря возвращалась домой из кафетерия, когда компания неизвестных мужчин подошла к ним.

Они начали оскорблять девушек за необычный внешний вид, а также спрашивать, не лесбиянки ли они. Подруги побежали и спрятались в кофейне.

Читайте: В РФ 13-летний мальчик с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери

Одна из них пыталась достать перцовый баллончик, но мужчина удар ее. После этого 18-летняя Екатерина побежала за обидчиком, чтобы узнать причины его поступка, тогда ее и избили.

У девушки диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений.

Ранее Факты ICTV писали, что в Екатеринбурге нашли труп 9-летнего мальчика, которого перед смертью избили и запихнули кляп в рот. Скорее всего ребенок погиб в результате религиозного ритуала.

Источник: Сноб