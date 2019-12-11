Под Киевом воры в масках ограбили дом известного врача Коструба

В элитном поселке под Киевом ограбили дом известного на весь мир врача Александра Коструба.

В Козине под Киевом грабители незаметно проникли в дом президента Украинской ассоциации спортивной травматологии Александра Коструба, несмотря на высокие заборы, сигнализацию, охрану и камеры наблюдения.

Когда вечером хозяин вернулся домой, увидел всех членов семьи связанными.

Грабители связали охранника, проникли в дом, где связали семилетнюю девочку и домохозяйку, закрыли в одной из комнат.

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Затем они нашли сейф и забрали его с собой.

По словам пострадавших, нападавших было пятеро – все в масках.

Они пробыли в доме более получаса и исчезли незамеченными.

Их добычей стали ювелирные украшения и $200 тыс.

Полиции пока не удалось найти дерзких грабителей.

Летом в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.