Под Киевом воры в масках ограбили дом известного врача Коструба

В элитном поселке под Киевом ограбили дом известного на весь мир врача Александра Коструба.
В Козине под Киевом грабители незаметно проникли в дом президента Украинской ассоциации спортивной травматологии Александра Коструба, несмотря на высокие заборы, сигнализацию, охрану и камеры наблюдения.
Когда вечером хозяин вернулся домой, увидел всех членов семьи связанными.
Грабители связали охранника, проникли в дом, где связали семилетнюю девочку и домохозяйку, закрыли в одной из комнат.
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Затем они нашли сейф и забрали его с собой.
По словам пострадавших, нападавших было пятеро – все в масках.
Они пробыли в доме более получаса и исчезли незамеченными.
Их добычей стали ювелирные украшения и $200 тыс.
Полиции пока не удалось найти дерзких грабителей.
Летом в Киеве мужчина, воспользовавшись незапертой дверью, вынес из инкассаторского авто пакеты с деньгами.