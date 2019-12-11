В Харькове горел десятиэтажный многоквартирный дом. Среди пострадавших трое детей, погибла женщина.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на четвертом этаже горели домашние вещи на площади около 10 кв. м.

Во время тушения пожара погибла 33-летняя женщина. Кроме того, пострадали трое детей, двое из них – дети погибшей женщины. Это 3-летний мальчик и годовалая девочка.

Также пострадал годовалый мальчик из соседней квартиры. Все они с отравлением угарным газом средней тяжести госпитализированы в детскую больницу №1.















Пожар в Харькове: погибла женщина, трое детей в больнице / 4 фотографии

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Спасателям удалось полностью потушить пожар. Причина возгорания пока не известна.

Ранее Факты ICTV писали о том, что число жертв пожара в Одессе возросло до 12 человек.