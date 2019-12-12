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Факты / Происшествия

Буллинг в киевской школе: учительница травила малолетнюю ученицу

Полиция составила три админпротокола на учительницу одной из киевских школ за буллинг.

Булінг

В Киеве родители учеников одной из школ в Подольском районе обратились в полицию с жалобой на жестокое отношение учителя к детям – травля, беспочвенные обвинения и унижения.

Представители сектора ювенальной превенции установили, что учитель действительно в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю ученицу. Девочка была вынуждена обратиться в медпункт из-за ухудшением самочувствия.

Психологическому давлению со стороны педагога подверглись еще двое детей.

Читайте: Буллинг: что делать родителям и детям

Руководство школы факт буллинга подтвердило. Там сказали, что учительница склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения не только в отношении детей, но и в отношении коллег и родителей.

На нее составили два административных протокола по ст. 173 – Мелкое хулиганство и один по ст. 173-4 – Буллинг участника образовательного процесса Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Их направили для принятия решения в Подольский райсуд Киева.

Ранее Факты ICTV писали, что 67% украинских школьников в прошлом году столкнулись с постоянным буллингом.

Источник: Нацполиция

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