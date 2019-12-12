PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Чубарова задержали в аэропорту Румынии

Пограничники Румынии 3,5 часа без объяснения причин удерживали председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в трансферной зоне аэропорта.

Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что по прилету в румынский Бухарест пограничники изъяли у него паспорт.

После этого его около 3,5 часов удерживали в трансферной зоне, не объясняя причину.

– И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию являются запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном РФ Крыму, – заявил Чубаров.

Читайте: Мониторинговая миссия ОБСЕ должна быть и в Крыму – Чубаров

Он считает, что к его задержанию причастны российские спецслужбы.

По словам Чубарова, после вмешательства в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова удалось разрешить ситуацию и его отпустили, после чего он направился в отель.

К слову, в оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала гражданку России, которая якобы выполняла задание украинской разведки.

Источник: Рефат Чубаров

Фото: Рефат Чубаров

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сенцов: Россия пытается убрать вопрос Крыма из резолюции ОБСЕ
Сенцов: Россия пытается убрать вопрос Крыма из резолюции ОБСЕ
Спасли только 32: в Румынии перевернулся корабль с 14 тыс. овец
Спасли только 32: в Румынии перевернулся корабль с 14 тыс. овец
Выборы в Румынии: победил действующий президент Йоханнис
Выборы в Румынии: победил действующий президент Йоханнис
46 украинских туристов попали в ДТП в Румынии
46 украинских туристов попали в ДТП в Румынии
ГПУ расследует факты выдачи украинцам венгерских и российских паспортов
ГПУ расследует факты выдачи украинцам венгерских и российских паспортов
Украина вышла на второе место по авиаперевозкам в Восточной Европе
Украина вышла на второе место по авиаперевозкам в Восточной Европе
Прикордонники
Пограничники стреляли, чтобы остановить внедорожник на границе с Румынией
“Власть” Крыма планирует попросить водоснабжение из Украины
“Власть” Крыма планирует попросить водоснабжение из Украины
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка