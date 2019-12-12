Чубарова задержали в аэропорту Румынии

Пограничники Румынии 3,5 часа без объяснения причин удерживали председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в трансферной зоне аэропорта.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что по прилету в румынский Бухарест пограничники изъяли у него паспорт.

После этого его около 3,5 часов удерживали в трансферной зоне, не объясняя причину.

– И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию являются запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном РФ Крыму, – заявил Чубаров.

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Он считает, что к его задержанию причастны российские спецслужбы.

По словам Чубарова, после вмешательства в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова удалось разрешить ситуацию и его отпустили, после чего он направился в отель.

К слову, в оккупированном Крыму ФСБ РФ задержала гражданку России, которая якобы выполняла задание украинской разведки.

Источник: Рефат Чубаров

Фото: Рефат Чубаров