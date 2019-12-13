В Николаеве педофил надругался над 6-летним ребенком

В Николаеве мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, совершил над 6-летним мальчиком действия интимного характера.

12 декабря в полицию Заводского района Николаева обратились родители 6-летнего мальчика, над которым надругался педофил.

Они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали. В это время мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал 6-летнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ним действия интимного характера.

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Ребенок все рассказала родителям. Педофил ушел, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы. Он работал неподалеку охранником на стройке.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Ранее столичная полиция задержала педофила, который развращал 10-летнюю девочку через интернет, а затем совершил развратные действия. Он рассказывал ребенку о половых органах, акты и их значение, затем просил девочку прислать ему личные порнографические фото.