PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Николаеве педофил надругался над 6-летним ребенком

В Николаеве мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, совершил над 6-летним мальчиком действия интимного характера.

У Миколаєві педофіл поглумився над 6-річною дитиною

12 декабря в полицию Заводского района Николаева обратились родители 6-летнего мальчика, над которым надругался педофил.

Они пришли в гости к семье злоумышленника, вместе отдыхали. В это время мужчина, который имеет определенные расстройства здоровья, забрал 6-летнего мальчика из поля зрения взрослых и совершил над ним действия интимного характера.

Читайте: Бил и угрожал убить: в Черкасской области парень изнасиловал 16-летнюю студентку

Ребенок все рассказала родителям. Педофил ушел, его вскоре разыскали правоохранители по месту работы. Он работал неподалеку охранником на стройке.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Продолжается расследование.

Ранее столичная полиция задержала педофила, который развращал 10-летнюю девочку через интернет, а затем совершил развратные действия. Он рассказывал ребенку о половых органах, акты и их значение, затем просил девочку прислать ему личные порнографические фото.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Николаевский морской лицей может повторить судьбу одесского колледжа
Николаевский морской лицей может повторить судьбу одесского колледжа
На зупинці в Миколаєві знайшли немовля
На остановке в Николаеве нашли младенца
Как мужчина развращал 10-летнюю девочку в Киеве – скриншоты переписки
Как мужчина развращал 10-летнюю девочку в Киеве – скриншоты переписки
Квартиры снова заливает дождем: в Николаеве прекратили ремонт дома
Квартиры снова заливает дождем: в Николаеве прекратили ремонт дома
Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью
Бросаются стаями: в Николаеве пострадавшие от нападений собак судятся с властью
Пуля попала в ногу коллектора: в Николаеве пенсионерку обвиняют в стрельбе
Пуля попала в ногу коллектора: в Николаеве пенсионерку обвиняют в стрельбе
Педофіл
В Николаеве дедушка изнасиловал пятилетнюю внучку
Без конфликтов не обошлось. Как чистят Николаев от МАФов
Без конфликтов не обошлось. Как чистят Николаев от МАФов
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка