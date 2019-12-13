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Факты / Происшествия

В элитной многоэтажке Киева произошел пожар

В многоэтажке в Печерском районе Киева вспыхнул пожар.

пожежа

На улице Старонаводницкой в Киеве горит элитный жилой комплекс. На видео видно большой пожар в одной из квартир многоэтажки.

Также из окна идет черный дым.

Читайте: Горели цистерны с топливом: в Киеве произошел масштабный пожар

На место уже работают спасатели.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, 3 декабря в Киеве на Новопечерских липках произошло серьезное задымление и пожар. Пострадавших нет.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Dreamstime

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