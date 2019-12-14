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Факты / Происшествия

Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице

В Ровенской области в результате ДТП погиб 67-летний мужчина, еще трое пострадавших госпитализировали в больницу.

Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице

Авария произошла вблизи села Малушка. 40-летний мужчина за рулем автомобиля Mercedes-Benz E 320 выехал на встречную полосу движения.

В результате произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito, за рулем которого был 53-летний мужчина.

От полученных травм 67-летний пасажир микроавтобуса погиб на месте происшествия. У водителя диагностировали политравму, ушиб грудной клетки, перелом ребер.

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Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице / 5 фотографий

Еще одна пассажирка микроавтобуса 62-летняя женщина получила политравму, ушиб грудной клетки, открытый перелом бедра.

Водителя легковушки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и переломом ребер.

Ранее Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку, в результате чего погибла несовершеннолетняя девушка.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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