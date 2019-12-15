Избиение водителя лимузина молотком в Черкассах попало на видео (18+)

В Черкассах задержали мужчину, который в центре города напал на водителя лимузина с молотком.

В Черкассах мужчина нанес телесные повреждения в различные части тела водителю белого лимузина. При этом злоумышленник орудовал молотком.

Правоохранители установили, что нападавший мужчина 1984 года рождения был ранее судим. Его задержали.

Следователи зарегистрировали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом и применением предмета для нанесения телесных повреждений).

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Полиция устанавливает очевидцев нападения и степень травм, которые получил водитель лимузина.

Напомним, в Житомире психически больной мужчина избил женщину с ребенком на руках.

Источник: Черкасская местная прокуратура