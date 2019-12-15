Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу

На Бориспольской трассе автомобиль насмерть сбил пешехода. От удара тело разорвало на части.

14 декабря около 20.30 возле населенного пункта Пролиски Toyota Highlander сбила пешехода. Удар был такой силы, что тело разорвало на части.

Полицейским позвонил водитель Toyota и сообщил, что сбил человека.

На место направили экипаж полиции и медиков.

По словам правоохранителей, проезжающие мимо водители останавливались и пытались не допустить наезд на человеческие останки, но избежать этого не удалось. Части тела разбросало в радиусе 300 метров по полосам движения.

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Водитель Toyota рассказал, что ехал в крайнем левом ряду в сторону Борисполя. Во время движения он ощутил удар и начал перестраиваться на обочину, чтобы остановиться и посмотреть, что произошло.

После полной остановки мужчина увидел повреждения авто. Вблизи он увидел части тела и сразу же позвонил в полицию.

По его словам, перед ним был еще один заявитель. Водитель BMW также рассказал, что сбил пешехода. Эта машина двигалась в сторону Киева, но на ней повреждена только часть бампера. Возможно, что он зацепил уже части тела.

По телу погибшего трудно было определить даже пол, поскольку уцелела лишь рука. По ней определили, что жертвой стал мужчина.























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