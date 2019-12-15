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Употребляли алкоголь и еду: в Николаеве возле кафе умерли двое дальнобойщиков

В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое попали в больницу.

Употребляли алкоголь и еду: в Николаеве возле кафе умерли двое дальнобойщиков

14 декабря около 20.00 поступило сообщение от врачей о том, что в микрорайоне Варваровка на улице Одесское шоссе умер 54-летний дальнобойщик.

Во время осмотра его грузовика был обнаружен мертвым его 38-летний напарник.

Также были госпитализированы еще трое дальнобойщиков: 33-х, 38-ми и 57-ми лет. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Мужчины преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

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По словам свидетелей, дальнобойщики употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков направлены на экспертизу.

Сведения о факте смерти двух человек внесены в ЕРДР по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом. Один ребенок умер в реанимации.

Источник: Нацполиция

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