Украинская певица Ирина Федишин вместе с командой попала в ДТП. К счастью, все живы, но за медпомощью все же пришлось обратиться.
Возвращались с концерта около часу ночи в Ровенской области, артистка Ирина Федишин вместе со своей командой попала в ДТП.
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– Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости влетел в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице, – рассказала певица.
Ирина Федишин после концерта попала в ДТП / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что в дорожно-транспортном происшествии погиб ветеран АТО, военный кинолог Юрий Яцен.
Источник: irynafedyshyn
Фото: irynafedyshyn
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