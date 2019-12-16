PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Ирина Федишин после концерта попала в ДТП

Украинская певица Ирина Федишин вместе с командой попала в ДТП. К счастью, все живы, но за медпомощью все же пришлось обратиться.

Ирина Федишин после концерта попала в ДТП

Возвращались с концерта около часу ночи в Ровенской области, артистка Ирина Федишин вместе со своей командой попала в ДТП.

Читайте: Взрывпакеты и убийство: Дантес и Тополя рассказали об угрозах от фанатов

– Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости влетел в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице, – рассказала певица.

Ирина Федишин после концерта попала в ДТП / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в дорожно-транспортном происшествии погиб ветеран АТО, военный кинолог Юрий Яцен.

Источник: irynafedyshyn

Фото: irynafedyshyn

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП – есть жертвы
На Тернопольщине школьный автобус попал в ДТП – есть жертвы
Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу
Уцелела только рука: под Киевом авто ездили по сбитому насмерть пешеходу
Манекены на дорогах: поможет ли это улучшить статистику ДТП
Манекены на дорогах: поможет ли это улучшить статистику ДТП
Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице
Смертельное ДТП на Ровенщине: один погибший, трое в больнице
На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка
На Закарпатье авто врезалось в автобусную остановку: погибла несовершеннолетняя девушка
Знай наших! Самые громкие достижения украинского шоу-бизнеса в 2019 году
Знай наших! Самые громкие достижения украинского шоу-бизнеса в 2019 году
В Киеве грузовик протаранил маршрутку – пять человек в больнице
В Киеве грузовик протаранил маршрутку – пять человек в больнице
Смертельное ДТП на Тернопольщине
Смертельное ДТП на Тернопольщине: женщина вылетела из автобуса и попала под его колеса
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка