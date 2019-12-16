Украинская певица Ирина Федишин вместе с командой попала в ДТП. К счастью, все живы, но за медпомощью все же пришлось обратиться.

Возвращались с концерта около часу ночи в Ровенской области, артистка Ирина Федишин вместе со своей командой попала в ДТП.

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– Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу, на скорости влетел в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице, – рассказала певица.











Ирина Федишин после концерта попала в ДТП / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в дорожно-транспортном происшествии погиб ветеран АТО, военный кинолог Юрий Яцен.

Источник: irynafedyshyn

Фото: irynafedyshyn