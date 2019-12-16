В Киеве водолазы достали из озера тело мужчины

В Киеве из озера Ерик достали тело мужчины, которое заметили случайные прохожие на поверхности воды на расстоянии около 5 м от берега.
Вечером 15 декабря столичные спасатели получили вызов о том, что в озере Ерик на улице Набережно-Корчеватской, 27, что в Голосеевском районе столицы, в воде находится тело человека.
С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело на берег и передали его правоохранителям.
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Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины.
Летом возле села Блидча Киевской области утонула женщина с пятилетним сыном.
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