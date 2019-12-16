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В Сумах избили нардепа от Слуги народа Ананченко

В Сумах на народного депутата от партии Слуга народа Михаила Ананченко напали двое мужчин в балаклавах.

В Сумах побили нардепа від Слуги народу Ананченка

Михаила Ананченко избили в родных Сумах, когда возвращался домой.

Нардеп от Слуги народа показал в соцсети фото с синяком на левой скуле – последствия нападения двух мужчин в балаклавах.

Сам политик связывает нападение с “политической деятельностью” и “голосованием на следующей пленарной неделе”.

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Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 346 УКУ – Насилие в отношении народного депутата Украины. Начат комплекс неотложных следственных мероприятий.

Напомним, в августе в Гостомеле Киевской области напали на народного депутата Виталия Куприя.

Фото: Михайло Ананченко

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