Под Верховной Радой проходят митинги против рынка земли. В результате столкновений во время акций протеста пострадали двое полицейских.
В результате столкновений с представителями националистических организаций во время митинга под Верховной Радой против открытия рынка земли двое правоохранителей получили телесные повреждения.
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Причиной конфликта стала попытка участников акции установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.
– Правоохранители остановили граждан и начали проводить профилактическую беседу, но митингующие начали потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их госпитализировали, – рассказали в ГУ НП в Киеве.
Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения.
Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh
— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.
Фото: Национальный Корпус