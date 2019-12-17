Под Верховной Радой проходят митинги против рынка земли. В результате столкновений во время акций протеста пострадали двое полицейских.

В результате столкновений с представителями националистических организаций во время митинга под Верховной Радой против открытия рынка земли двое правоохранителей получили телесные повреждения.

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Причиной конфликта стала попытка участников акции установить палатку на проезжей части на улице Грушевского.

– Правоохранители остановили граждан и начали проводить профилактическую беседу, но митингующие начали потасовку, которая переросла в драку. По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их госпитализировали, – рассказали в ГУ НП в Киеве.

Также сообщается о задержании одного из активных участников столкновения.

Наші журналісти постраждали під час сутичок «Нацкорпусу» з силовиками біля готелю «Київ» pic.twitter.com/YhiVVTEdUh — hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019

Ранее Факты ICTV писали, что под Верховной Радой собрались несколько акций протеста, из-за чего улица Грушевского заблокирована. Представители партий Свобода, Батькивщина, Нацкорпус, Аграрная партия и другие организации выступают против открытия рынка земли.

Фото: Национальный Корпус