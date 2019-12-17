Столкновения под Радой: полиция открыла уголовное производство

По факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря, в результате которых пострадали 17 полицейских, возбуждено уголовное дело.
Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что за совершение противоправных действий возле Верховной Рады задержали 26 человек.
Также, по его словам, в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью.
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По факту столкновений начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.
Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.