Столкновения под Радой: полиция открыла уголовное производство

По факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря, в результате которых пострадали 17 полицейских, возбуждено уголовное дело.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что за совершение противоправных действий возле Верховной Рады задержали 26 человек.

Также, по его словам, в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью.

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По факту столкновений начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.