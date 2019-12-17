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Факты / Происшествия

Столкновения под Радой: полиция открыла уголовное производство

По факту столкновений под Верховной Радой 17 декабря, в результате которых пострадали 17 полицейских, возбуждено уголовное дело.

Сутички під Радою

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что за совершение противоправных действий возле Верховной Рады задержали 26 человек.

Также, по его словам, в результате столкновений пострадало 17 правоохранителей и двое гражданских лиц обратились в больницу за медицинской помощью.

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По факту столкновений начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УКУ – Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, 26 активистов задержали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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