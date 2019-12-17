В Польше украинец избил работодателя из-за увольнения и требовал выплатить ему деньги.

В Польше 44-летний украинец избил своего работодателя за то, что тот его уволил.

Мужчина требовал выплатить ему деньги и угрожал оружием. Инцидент произошел на территории одной из фирм потерпевшего.

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Во время нападения поляк получил удар в лицо и упал на пол. Украинец трижды выстрелил, но никого не ранил. Ему грозит от трех лет лишения свободы.

Ранее в Польше задержали украинцев, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Когда их остановили полицейские, оба попытались дать взятку правоохранителям, что стало еще одной причиной для их ареста.

Источник: Радио Польша