В Польше украинец избил работодателя из-за увольнения и требовал выплатить ему деньги.
В Польше 44-летний украинец избил своего работодателя за то, что тот его уволил.
Мужчина требовал выплатить ему деньги и угрожал оружием. Инцидент произошел на территории одной из фирм потерпевшего.
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Во время нападения поляк получил удар в лицо и упал на пол. Украинец трижды выстрелил, но никого не ранил. Ему грозит от трех лет лишения свободы.
Ранее в Польше задержали украинцев, которые управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Когда их остановили полицейские, оба попытались дать взятку правоохранителям, что стало еще одной причиной для их ареста.
Источник: Радио Польша
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