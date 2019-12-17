За избиение силовиков под Радой готовят подозрения трем людям

Из-за столкновений возле Верховной Рады 17 декабря следователи готовят подозрения трем лицам, нанесшим значительные телесные повреждения участникам митинга и правоохранителям.

Полиция Киева изучает видеозаписи столкновения возле Верховной Рады для установления всех правонарушителей.

Сейчас следователи готовя подозрения трем активным участникам событий.

Отмечается также, что врачи проводят консилиум о необходимости трепанации черепа нацгвардейцу, участнику боевых действий, подполковнику Кулинко Ю.В.

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Напомним, 17 декабря возле здания парламента происходило несколько акций протеста. Митингующие выступали против открытия рынка земли.

Между правоохранителями и участниками акции произошли столкновения, в результате которых пострадали 17 полицейских. Полиция открыла уголовное производство.

Подробнее о том, что и почему происходит под Радой, читайте в нашем материале.