PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим

В Кропивницком следственном изоляторе после бунта ввели особый режим.

Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим

Особый режим в Кропивницком СИЗО предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с ними.

Также запрещаются свидания и не принимаются посылки.

Читайте: Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадала одна сотрудница

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника изолятора.

По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он подстрекал других на массовые беспорядки.

В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и поврежденные камеры видеонаблюдения.

Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка