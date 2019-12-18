Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим

В Кропивницком следственном изоляторе после бунта ввели особый режим.
Особый режим в Кропивницком СИЗО предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с ними.
Также запрещаются свидания и не принимаются посылки.
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Прокуратура Кировоградской области сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника изолятора.
По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он подстрекал других на массовые беспорядки.
В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и поврежденные камеры видеонаблюдения.
Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба
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