Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого ввели особый режим

В Кропивницком следственном изоляторе после бунта ввели особый режим.

Особый режим в Кропивницком СИЗО предусматривает усиление охраны, надзора за лицами, взятыми под стражу, прекращение всех мероприятий, проводимых с ними.

Также запрещаются свидания и не принимаются посылки.

Читайте: Бунт в СИЗО Кропивницкого: пострадала одна сотрудница

Прокуратура Кировоградской области сообщила, что зарегистрировала уголовное производство по факту насилия в отношении работника изолятора.

По версии следствия, 16 декабря один из заключенных нанес телесные повреждения штатному психологу и угрожал ей и ее семье физической расправой. Также он подстрекал других на массовые беспорядки.

В результате этого были выбиты смотровые глазки дверей камер, разбиты окна и поврежденные камеры видеонаблюдения.

Источник: Государственная уголовно-исполнительная служба