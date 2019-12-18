Новые доказательства по делу Шеремета: разговоры Антоненко о мине и видео ее извлечения

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета полиция опубликовала новые доказательства относительно подозреваемого Андрея Антоненко.

По данным полиции, перед обыском Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из квартиры мину.

Боеприпас, похожий на противопехотную мину МОН-50, изъяли 13 декабря в офисном помещении, расположенном на первом этаже дома, где жил подозреваемый вместе с женой и ее братом.

Очевидцы рассказали, что сосед с третьего этажа оставил на хранение якобы роутер.

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Этот предмет был спрятан в купюроприемник терминала.

Назначена комплексная экспертиза, в частности, молекулярная.

Напомним, 14 декабря Печерский районный суд Киева арестовал музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко на два месяца – до 8 февраля 2020 года. 18 декабря адвокаты обжаловали его арест.