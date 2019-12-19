На территории школы в селе Большой Дальник Одесской области были обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.

18 декабря в селе Большой Дальник Беляевского района Одесская области на территории школы саперы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.

Были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и взрыватели – 54 единицы.

Читайте: В киевском озере нашли мину времен Второй мировой войны

Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы.



















На территории школы в Одесской области нашли более 300 снарядов и гранат / 5 фотографий

Напомним, в ноябре прошлого года в парке Александрия (Киевская область) спасатели нашли 3 авиабомбы, которые находились там со времен Второй мировой войны.