На территории школы в селе Большой Дальник Одесской области были обнаружены более 300 взрывоопасных предметов.
18 декабря в селе Большой Дальник Беляевского района Одесская области на территории школы саперы обнаружили 346 взрывоопасных предметов времен Второй мировой.
Были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и взрыватели – 54 единицы.
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Саперы ГСЧС изъяли и обезвредили взрывоопасные предметы.
На территории школы в Одесской области нашли более 300 снарядов и гранат / 5 фотографий
Напомним, в ноябре прошлого года в парке Александрия (Киевская область) спасатели нашли 3 авиабомбы, которые находились там со времен Второй мировой войны.
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