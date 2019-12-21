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Факты / Происшествия

Ураган и ливни в Европе: тысячи домов без света, семеро погибших

В Европе в результате сильной бури и ливней погибли семь человек.

Ураган та зливи в Європі

На юг Европы перед Рождеством обрушилась непогода с порывами ветра до 160 км/ч и мощными ливнями.

Жертвами непогоды стали пять человек в Испании и двое – в Португалии.

Ураган валил деревья, повредил авто и дома, нарушено железнодорожное сообщение, без света остались тысячи людей.

На острове Корсика и 16 других департаментах Франции объявлен оранжевый уровень опасности. Пик непогоды придется на ночь с воскресенья на понедельник.

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В регионе Лигурия на северо-западе Италии 70 человек оказались отрезанными от мира. Ливни и сильные порывы ветра привели к оползнб, который разрушил дорогу в городок Фолло.

Непогода, по прогнозам синоптиков, утихнет только в понедельник.

Напомним, 19 декабря наводнения и сильные ветры обрушились на западную часть Ирландии, куда пришел зимний шторм Эльза.

Источник: euronews

Фото: euronews

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