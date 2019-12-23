Четыре человека получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на трассе Киев-Харьков-Довжанский.
В городе Валки на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошло ДТП с участием полицейского автомобиля и легковушки ВАЗ-2106.
В результате аварии пострадали трое правоохранителей в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки.
Людей с травмами различной степени тяжести доставили в Валковскою районную больницу.
ДТП с участием полиции в Харьковской области: четверо пострадавших / 2 фотографии
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По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2106 с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию и столкнулся со служебной машиной полиции, который двигалась навстречу.
Напомним, в Тернопольской области школьный автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек.
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