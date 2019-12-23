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Факты / Происшествия

На АЗС в Киеве фура снесла авто – водитель успел отскочить

В Киеве на одной из АЗС на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко произошло ДТП с участием грузовика Renaul с мукой.

На АЗС у Києві фура знесла авто

По предварительным данным, водитель грузовика Renault, который ехал из Сум, уснул за рулем.

На перекрестке Полярной и Семьи Кульженко фура сначала протаранила автомобиль Mitsubishi, а потом начала сносить все на своем пути – мусорные баки, столб, забор.

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Ее занесло на стоянку АЗС, где грузовик въехал в Hyundai, водитель которого чудом успел отскочить.

  • На АЗС у Києві фура знесла авто
  • На АЗС у Києві фура знесла авто
  • На АЗС у Києві фура знесла авто
  • На АЗС у Києві фура знесла авто
  • На АЗС у Києві фура знесла авто
  • На АЗС у Києві фура знесла авто
На АЗС в Киеве фура снесла авто – водитель успел отскочить / 3 фотографии

Напомним, в Тернопольской области школьный автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек.

Источник: Киев Оперативний

Фото: Киев Оперативный

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