В Киеве на одной из АЗС на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко произошло ДТП с участием грузовика Renaul с мукой.
По предварительным данным, водитель грузовика Renault, который ехал из Сум, уснул за рулем.
На перекрестке Полярной и Семьи Кульженко фура сначала протаранила автомобиль Mitsubishi, а потом начала сносить все на своем пути – мусорные баки, столб, забор.
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Ее занесло на стоянку АЗС, где грузовик въехал в Hyundai, водитель которого чудом успел отскочить.
На АЗС в Киеве фура снесла авто – водитель успел отскочить / 3 фотографии
Напомним, в Тернопольской области школьный автобус попал в ДТП. В результате аварии погиб один человек.
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