На Киевщине полицейский во время службы выстрелил себе в голову

На Киевщине полицейский пытался покончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову из табельного огнестрельного оружия.

21-летний работник Сквирского отдела полиции, находясь на суточном дежурстве в служебном кабинете, выстрелил себе в голову из табельного оружия.

Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение – врачи борются за его жизнь.

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Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыли руководство областной полиции, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты и сотрудники прокуратуры.

Устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства.

Напомним, 1 декабря в центре Киева обстреляли автомобиль Range Rover черного цвета, в результате чего погиб трехлетний ребенок.