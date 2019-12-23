PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

На Львовщине пьяный водитель избил полицейского

В одном из поселков Львовской области пьяный водитель избил полицейского. У него диагностировали сотрясение мозга.

На Львовщине пьяный водитель избил полицейского

Около 00.30 23 декабря в одном из поселков Жовковского района Львовской области патрульные остановили для проверки автомобиль Opel Omega, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Документов у водителя с собой не было, а полицейские заметили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Внезапно мужчина начал убегать. Когда правоохранители его догнали – беглец нанес одному из правоохранителей удары.

Читайте: Ударил в грудь и сломал камеру: в Киеве мужчина избил патрульную

У патрульного диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины лица, а у 23-летнего водителя – состояние алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины и ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа) УК Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кропивницком Кировоградской области водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Львовщине произошло массовое отравление в ресторане: 14 человек в больнице
На Львовщине произошло массовое отравление в ресторане: 14 человек в больнице
Жителям Новояворовска и Нового Роздола включили отопление
Жителям Новояворовска и Нового Роздола включили отопление
Многочисленные ДТП и пробки. Мороз и дождь парализовал Львовскую область
Многочисленные ДТП и пробки. Мороз и дождь парализовал Львовскую область
Спасти отопительный сезон. Как правительство будет реанимировать ТЭЦ на Львовщине
Спасти отопительный сезон. Как правительство будет реанимировать ТЭЦ на Львовщине
Пожежа
Пожар в воинской части на Львовщине: погиб офицер
опалення
Без отопления и электричества: в Новом Роздоле сложилась критическая ситуация
Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло
Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло
авто влетело в школьный автобус
На Львовщине авто влетело в школьный автобус, 10 детей госпитализированы
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка