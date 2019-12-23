На Львовщине пьяный водитель избил полицейского

В одном из поселков Львовской области пьяный водитель избил полицейского. У него диагностировали сотрясение мозга.

Около 00.30 23 декабря в одном из поселков Жовковского района Львовской области патрульные остановили для проверки автомобиль Opel Omega, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

Документов у водителя с собой не было, а полицейские заметили, что он находится в нетрезвом состоянии.

Внезапно мужчина начал убегать. Когда правоохранители его догнали – беглец нанес одному из правоохранителей удары.

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У патрульного диагностировали сотрясение головного мозга и ссадины лица, а у 23-летнего водителя – состояние алкогольного опьянения.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины и ч.2 ст.342 (Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа) УК Украины. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Кропивницком Кировоградской области водитель автомобиля умер после задержания полицейскими. Правонарушитель находился за рулем в нетрезвом состоянии и пытался устроить потасовку с патрульными.