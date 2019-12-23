Суд вынес приговор по делу об убийстве ветерана АТО Олейника

Суд признал 58-летнего киевлянина Анатолия Чивикова виновным в убийстве ветерана боевых действий на Донбассе Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года в Киеве возле Золотых ворот.

Шевченковский райсуд Киева назначил обвиняемому в умышленном убийстве Сергея Олейника наказание в виде лишения свободы на 13 лет.

В то же время подсудимый не признал себя виновным и просил его оправдать.

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До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним, 22 июня 2017 года возле станции метро Золотые ворота в Киеве между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт. Он ударил Олейника ножом в грудь. Мужчина скончался на месте. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего.

Сергей Олейник в 2015 году пошел служить добровольцем на Донбасс, был начальником разведки 1-го батальона 54-й механизированной бригады.