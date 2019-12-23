PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Суд вынес приговор по делу об убийстве ветерана АТО Олейника

Суд признал 58-летнего киевлянина Анатолия Чивикова виновным в убийстве ветерана боевых действий на Донбассе Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года в Киеве возле Золотых ворот.

13 років за вбивство ветерана АТО Олійника

Шевченковский райсуд Киева назначил обвиняемому в умышленном убийстве Сергея Олейника наказание в виде лишения свободы на 13 лет.

В то же время подсудимый не признал себя виновным и просил его оправдать.

Читайте: Кто и зачем жестоко избил ветерана АТО Хана и его жену

До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемого под стражей.

Напомним, 22 июня 2017 года возле станции метро Золотые ворота в Киеве между обвиняемым, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим произошел конфликт. Он ударил Олейника ножом в грудь. Мужчина скончался на месте. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего.

Сергей Олейник в 2015 году пошел служить добровольцем на Донбасс, был начальником разведки 1-го батальона 54-й механизированной бригады.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Под Киевом многодетная мать родила в туалете и выкинула ребенка в лес
Под Киевом многодетная мать родила в туалете и выкинула ребенка в лес
Вибух гранати у Волзі:
Взрыв гранаты в Волге: владельца авто приговорили к пяти годам
В Киеве мужчине дали 10 лет тюрьмы за изнасилование подростка с инвалидностью
В Киеве мужчине дали 10 лет тюрьмы за изнасилование подростка с инвалидностью
В киевском Гидропарке застрелили мужчину
В киевском Гидропарке застрелили мужчину
Підозрюваний у мінуванні
В Киеве задержали злоумышленников, которые 15 раз “минировали” ТРЦ
На АЗС у Києві фура знесла авто
На АЗС в Киеве фура снесла авто – водитель успел отскочить
Игры, 3D графика и видеомейкинг: как прошел конкурс iTalent
Игры, 3D графика и видеомейкинг: как прошел конкурс iTalent
Марафон Білими Нитками
Дело Шеремета: в Киеве организовали марафон в поддержку подозреваемых
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка