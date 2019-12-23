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Факты / Происшествия

В Луганской области горел психоневрологический интернат, погибли 4 человека

В Луганской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. Четыре человека погибли, трое госпитализированы.

В Луганской области горел психоневрологический интернат

Около 21.00 22 декабря пожар вспыхнул в одном из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната.

В результате пожара погибли четыре человека, трое – получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу Старобельска.

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Пожар был локализован в 21.32 и ликвидирован в 22.55.

Факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 270 УК Украины Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и ст. 367 УК Украины Служебная халатность.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В Луганской области горел психоневрологический интернат, погибли 4 человека / 4 фотографии

Напомним, 20 декабря в Подольском районе Киева произошел пожар в квартире 16-этажного дома. Погибли два человека.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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